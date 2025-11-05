Важливо знати: ці 100 доларів не приймають банки та обмінники
- НБУ заборонив банкам відмовляти в обміні іноземної валюти, яка відповідає зразкам і підтверджена як справжня.
- Банкноти з незначними пошкодженнями мають вільно обмінюватись, значно зношені віддаються на інкасо.
НБУ встановив, що українські банки та обмінники мають приймати усю валюту, яка є чинною і пройшла перевірку. Стан купюри, при цьому, не грає ролі.
Яку валюту не приймають банки та обмінники?
Якщо фінустанова відмовляється приймати вказану валюту, регулятор може вжити заходів, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання,
– наголосив НБУ.
Зауважимо, що від стану банкноти залежить результат обміну. У 2023 регулятор скасував поняття "незначно зношена" купюра. Таким чином прагнули виключити "людський фактор" при перевірці банкноти.
Це означає, що купюри з незначними пошкодженнями мають вільно обмінюватись. А от значно зношені – віддаються на інкасо.
Зверніть увагу! Процедура інкасо відбувається за тарифами фінустанови.
Що потрібно знати про валюту зараз?
Як показує статистика НБУ, найчастіше підроблюються банкноти номіналом – 100 доларів. Якщо ви сумніваєтесь чи чинна купюра у ваших руках, передайте її на експертизу. НБУ проводить перевірку безоплатно. У випадку виявлення фальшивки, банкноту передадуть у правоохоронні органи для проведення розслідування.
Раніше номіналів доларових банкнот було значно більше. Згодом деякі з них вивели з обігу через те, що в них "відпала" потреба.
Цікаво! Чинними вважаються усі долари, випущені, починаючи з 1914 року.