Важно знать: эти 100 долларов не принимают банки и обменники

НБУ установил, что украинские банки и обменники должны принимать всю валюту, которая является действующей и прошла проверку. Состояние купюры, при этом, не играет роли.

Какую валюту не принимают банки и обменники?

Если финучреждение отказывается принимать указанную валюту, регулятор может принять меры, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования,

– отметил НБУ.

Заметим, что от состояния банкноты зависит результат обмена. В 2023 регулятор отменил понятие "незначительно изношенная" купюра. Таким образом стремились исключить "человеческий фактор" при проверке банкноты.

Это означает, что купюры с незначительными повреждениями должны свободно обмениваться. А вот значительно изношенные – отдаются на инкассо.

Обратите внимание! Процедура инкассо происходит по тарифам финучреждения.

Что нужно знать о валюте сейчас?

Как показывает статистика НБУ, чаще всего подделываются банкноты номиналом – 100 долларов. Если вы сомневаетесь действующая ли купюра в ваших руках, передайте ее на экспертизу. НБУ проводит проверку бесплатно. В случае выявления фальшивки, банкноту передадут в правоохранительные органы для проведения расследования.

Ранее номиналов долларовых банкнот было значительно больше. Впоследствии некоторые из них вывели из обращения из-за того, что в них "отпала" потребность.

Интересно! Действующими считаются все доллары, выпущенные, начиная с 1914 года.