Якого року 100 доларів не приймають в Україні

На початку 2024 року центробанк США повідомив, що банкнота номіналом у 100 доларів є найпоширенішою паперовою валютою США, яка витіснила навіть купюру в один долар. Це нагода перевірити свої збереження, аби переконатися, що усі стодоларові купюри досі дійсні в Україні.

Які 100 доларів приймають в Україні

В Україні дійсні усі банкноти з номіналом у 100 доларів, як й інші купюри цієї валюти, які були випущені центробанком США з 1914 року, інформує 24 Канал.

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Згідно з постановою Національного банку України, банки та обмінники повинні проводити операції з усіма купюрами іноземних валют незалежно від року випуску та дизайну за певними винятками.

В Україні передбачані окремі процедури для банкнот іноземної валюти, з якими фінансові установи мають право не проводити операції:

Значно зношені/ або пошкоджені банкноти, які повертають іноземному банку-кореспонденту для проведення обміну у рамках процедури інкасо. Про головні ознаки таких купюр – читайте тут;

Фальшиві банкноти – їх зобов'язані вилучити у клієнта та передати Нацбанку на дослідження.

НБУ скасував визначення "незначно зношені банкноти іноземних валют". Тож працівники банків та обмінників не можуть відмовлятися приймати, для прикладу, доларової купюри з таким нібито аргументом.

Федеральний резерв також виявив, що кількість стодоларових купюр із зображенням Бенджаміна Франкліна зросла більш ніж удвічі з 2012 року по 2022 рік. Крім того, на сьогодні це найбільша за номіналом банкнота американської валюти в обігу, інформує WSJ.