Банкноти іноземних валют, які законно не приймуть обмінники та банки: що варто перевірити

Український Нацбанк виділив ключові ознаки зношених банкнот іноземних валют, які навіть можуть не приймати у банках та обмінниках. Зокрема, це стосується американського долара.

Банки та обмінники можуть не приймати для проведення операцій значно зношені чи пошкоджені банкноти. Проте цим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу дійсних та справжніх банкнот іноземної валюти, як і року випуску цих банкнот.

Варте уваги Центробанк Росії готується до повного припинення торгів доларом США, – ЗМІ

Які головні ознаки значно зношених та пошкоджених банкнот

До цієї категорії відносять готівкову валюту, яка порвана або порізана, має пошкодження дизайну, елементів захисту чи на ній наявні друкарські недоліки. НБУ вказує ще такі ознаки:

обпалені/трухлі/гнилі;

зміни первісного кольору паперу або зображень;

наявні загальні забруднення або такі, що займають половину банкноти (зокрема видимі в ультрафіолетових променях).

Ці банкноти можуть прийматися на інкасо. Це процедура, у рамках якої значно зношені чи пошкоджені банкноти пересилаються за кордон іноземному банку-кореспонденту для проведення обміну. Також ця опція підійде для банкнот, які вже раніше були вилучені іноземною державою з обігу.

Український центробанк наголосив, що існує лише три види банкнот іноземної валюти: справжні, значно зношені/ пошкоджені та фальшиві.

Варто нагадати, що Нацбанк скасував визначення незначного зношення банкнот іноземної валюти. До того ж касири у банках та обмінниках зобов'язанні перевіряти справжність банкнот іноземної валюти лише за допомогою лічильників або детекторів валют.