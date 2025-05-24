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Фінанси Курс валют Яку максимальну суму можна обміняти в банку у 2025 році
24 травня, 14:12
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Яку максимальну суму можна обміняти в банку у 2025 році

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українці можуть обмінювати у банках будь-яку суму валюти без обмежень.
  • Для обміну валюти до 400,000 гривень документи не потрібні, але для більших сум необхідні паспорт та РНОКПП.

Обміняти гривні на долари чи євро і навпаки українці можуть у будь-якому банку чи обміннику без обмежень. Однак є ліміти на зняття готівки у касах та банкоматах.

Скільки можна обміняти валюти у банку 

На початку повномасштабної війни Росії проти України Національний банк України (НБУ) ввів обмеження для банків та обмінників щодо операцій з іноземною валютою. Однак вже з 2023 року НБУ скасував усі ліміти на купівлю та продаж валюти, передає 24 Канал

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Відтак з 1 грудня 2023 року українці можуть обміняти у банку будь-яку суму. Ці зміни у законодавстві дали можливість купувати за один раз стільки валюти, скільки має у запасі банк чи фінансова установа.

Слід знати! У НБУ заявили, що зняття обмежень дозволило стабілізувати валютний ринок, зменшивши різницю між готівковим і безготівковим курсами. 

Як можна обміняти валюту в банку 

Щоб обміняти євро чи долари в банку, доведеться відвідати відділення і дочекатися своєї черги. 

  • Обмін валюти банки здійснюють в порядку живої черги і лише в тому випадку, якщо долари чи євро є у касі.
  • Щоб купити або продати валюту в еквіваленті до 400 000 гривень, документи не знадобляться.
  • Якщо сума обміну перевищує 400 000 гривень, тоді необхідно надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Клієнти деяких банків можуть попередньо замовляти валюту через інтернет-банкінг, що має попит серед користувачів банківських застосунків.

Які діють ліміти на зняття готівки 

Разом з тим, попри скасування обмежень на обмін валюти, в банках лишилися ліміти на зняття готівки. Вони були введені постановою НБУ  ще від 24 лютого 2022 року і поки незмінні. 

Тому сьогодні в Україні можна зняти з одного свого валютного рахунку за день:

  • у банківських касах - 100 000 гривень;
  • у банкоматах і POS-терміналах - 50 000 гривень. 

Варто врахувати! В різних українських банках можуть відрізнятися умови купівлі і продажу готівкової валюти.