Яку максимальну суму можна обміняти в банку у 2025 році
- Українці можуть обмінювати у банках будь-яку суму валюти без обмежень.
- Для обміну валюти до 400,000 гривень документи не потрібні, але для більших сум необхідні паспорт та РНОКПП.
Обміняти гривні на долари чи євро і навпаки українці можуть у будь-якому банку чи обміннику без обмежень. Однак є ліміти на зняття готівки у касах та банкоматах.
Скільки можна обміняти валюти у банку
На початку повномасштабної війни Росії проти України Національний банк України (НБУ) ввів обмеження для банків та обмінників щодо операцій з іноземною валютою. Однак вже з 2023 року НБУ скасував усі ліміти на купівлю та продаж валюти, передає 24 Канал.
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Відтак з 1 грудня 2023 року українці можуть обміняти у банку будь-яку суму. Ці зміни у законодавстві дали можливість купувати за один раз стільки валюти, скільки має у запасі банк чи фінансова установа.
Слід знати! У НБУ заявили, що зняття обмежень дозволило стабілізувати валютний ринок, зменшивши різницю між готівковим і безготівковим курсами.
Як можна обміняти валюту в банку
Щоб обміняти євро чи долари в банку, доведеться відвідати відділення і дочекатися своєї черги.
- Обмін валюти банки здійснюють в порядку живої черги і лише в тому випадку, якщо долари чи євро є у касі.
- Щоб купити або продати валюту в еквіваленті до 400 000 гривень, документи не знадобляться.
- Якщо сума обміну перевищує 400 000 гривень, тоді необхідно надати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
Клієнти деяких банків можуть попередньо замовляти валюту через інтернет-банкінг, що має попит серед користувачів банківських застосунків.
Які діють ліміти на зняття готівки
Разом з тим, попри скасування обмежень на обмін валюти, в банках лишилися ліміти на зняття готівки. Вони були введені постановою НБУ ще від 24 лютого 2022 року і поки незмінні.
Тому сьогодні в Україні можна зняти з одного свого валютного рахунку за день:
- у банківських касах - 100 000 гривень;
- у банкоматах і POS-терміналах - 50 000 гривень.
Варто врахувати! В різних українських банках можуть відрізнятися умови купівлі і продажу готівкової валюти.