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Чи можна обміняти старі долари без комісії

Так, в Україні можна обміняти долари старого зразка без додаткової комісії. Національний банк України забороняє банкам та небанківським фінансовим установам встановлювати обмеження щодо року випуску або номіналу іноземних банкнот, якщо вони залишаються законним платіжним засобом у країні походження.

Це правило стосується, зокрема, американських доларів усіх номіналів, які Федеральна резервна система США випускала з 1914 року. Тому купюри серії 1996 року та навіть давніших років випуску не можна відмовлятися приймати лише через їхній вік або дизайн.

Зверніть увагу! У НБУ пояснювали, що справжні банкноти, які не мають ознак значного зношення чи пошкодження, повинні прийматися до обміну за звичайною процедурою. За такі операції не можна встановлювати додаткову комісію лише через рік емісії доларів.

Водночас незначні сліди використання також не є підставою для відмови в обміні. Зокрема, допускаються локальні потертості, часткова втрата фарби, втрата папером жорсткості, невеликі написи, окремі плями, надриви та проколи в межах установлених Нацбанком критеріїв.

Отже, якщо людина має справжні долари старого дизайну, які перебувають у задовільному стані, вона може звернутися до будь-якого уповноваженого банку або обмінного пункту. Фінансова установа не має права вимагати додаткову плату тільки за те, що купюра випущена багато років тому.

Коли за обмін старих доларів можуть стягувати комісію

Інша ситуація виникає, якщо банкнота має значні пошкодження або ознаки сильного зношення. У такому випадку фінансова установа може запропонувати провести операцію інкасо.

Інкасо – це процедура, під час якої банк приймає пошкоджені іноземні банкноти та передає їх іноземному банку-кореспонденту для обміну. Після отримання відшкодування клієнт отримує відповідну суму коштів згідно з умовами операції.

За таку послугу банк має право стягувати комісію відповідно до власних тарифів. Її розмір залежить від конкретної фінансової установи, тому перед проведенням операції варто уточнити вартість послуги та строки отримання грошей.

Важливо! Потреба в інкасо визначається не роком випуску банкноти, а її фактичним станом. Наприклад, старий долар без суттєвих пошкоджень можна обміняти без додаткової комісії, тоді як сильно пошкоджена купюра навіть сучасного зразка може потребувати процедури інкасо.

Якщо ж банк або обмінник відмовляється приймати справжні долари лише через рік випуску або вимагає додаткову плату за їхній вік, клієнт може звернутися зі скаргою до Національного банку України. Регулятор приймає звернення громадян та може перевірити дотримання фінансовою установою вимог валютного законодавства.

Таким чином, сам по собі старий дизайн долара не є причиною для додаткових витрат під час обміну. Комісія може стягуватися за спеціальну процедуру інкасо, якщо банкнота має значні пошкодження або ознаки сильного зношення.

До речі, нещодавно ми розповідали, що долар залишається однією з найпопулярніших іноземних валют серед українців, а його курс часто використовують для оцінювання вартості товарів і послуг. Водночас в Україні діють чіткі правила валютних розрахунків, зокрема і доларами.