На це є увесь наступний рік: влада дозволила українцям продати заморожені рублі

Верховна Рада внесла правку до прийнятого у середу Закону "Про вдосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг" №9422. Українцям дали можливість продати рублі, які з 24 лютого 2022 року були заморожені.

Українці можуть продати рублі

Обміняти гроші можна до 31 грудня 2024 року лише один раз. Мовиться саме про "заморожені" кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

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Андрій Мотовиловець Народний депутат Під час підготовки закону до другого читання проведено консультації з Національним банком. Правка стосується українських платників податків, які мають рахунки в рублях, заблокованих. Ми дозволяємо одноразово їх продати, отримати гривні та направити ці гроші на господарську діяльність, на сплату податків.

Рублі можна буде продати лише через неросійські й непідсанкційні банки. До слова, під дію цього закону також потрапили білоруські рублі.

Головні зміни на ринку валют 22 листопада

За даними "Мінфіну" нині курс купівлі-продажу рубля до гривні становить 30 – 45 копійок.

22 листопада Індекс долара США повернувся до зростання. Таким чином котирування зросло на 0,13% аж до 103,69. Натомість діапазон коливання був на рівні від 103,48 до 103,92.

За 12 місяців Індекс долара США змінився так: