Як врятувати пошкоджені долари: чітка інструкція для кожного

В Україні банки та небанківські установи повинні приймати усі банкноти, які визнають дійсними. Проте дуже важливо, щоб вони були у належному стані. Національний банк України пояснив, що потрібно робити з пошкодженими купюрами.

Що робити з пошкодженими доларами

З банкнотами іноземної валюти, які мають ознаки сильного зношення або пошкодження, мають здійснювати операцію інкасо, інформує НБУ. По факту йдеться про одержання банком грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його банківський рахунок.

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Банки та небанківські установи надають цю послугу за окрему плату. Тарифи вони встановлюють самостійно. Водночас фінансові установи зобов'язані розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо тощо.

Нацбанк також вказав, які банкноти можна віддавати на інкасо:

Розірвані (розрізані) на частини банкноти.

Банкноти з пошкодженими елементами дизайну та захисту.

Банкноти із зміненим первісним кольором паперу та/або зображень.

Банкноти з локальними плямами, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти.

Обпалені, пропалені, трухлі банкноти.

Банкноти з явними друкарськими недоліками.

Проте варто враховувати, що не всі банки в Україні надають послугу інкасо. Саме тому краще наперед уточнити у кредитора, чи є така опція та з яким саме рівнем зношення або пошкодження банкноти приймають, розмір комісії за надання послуги та терміни проведення операції.