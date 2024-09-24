Что делать с поврежденными долларами

С банкнотами иностранной валюты, которые имеют признаки сильного износа или повреждения, должны осуществлять операцию инкассо, информирует НБУ. По факту речь идет о получении банком денег по поручению клиента и зачислении этих денег на его банковский счет.

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Банки и небанковские учреждения предоставляют эту услугу за отдельную плату. Тарифы они устанавливают самостоятельно. В то же время финансовые учреждения обязаны разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо и тому подобное.

Нацбанк также указал, какие банкноты можно отдавать на инкассо:

Разорванные (разрезанные) на части банкноты.

Банкноты с поврежденными элементами дизайна и защиты.

Банкноты с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений.

Банкноты с локальными пятнами, общая площадь которых превышает половину площади банкноты.

Обожженные, прожженные, трухлые банкноты.

Банкноты с явными типографскими недостатками.

Однако стоит учитывать, что не все банки в Украине предоставляют услугу инкассо. Именно поэтому лучше заранее уточнить у кредитора, есть ли такая опция и с каким именно уровнем износа или повреждения банкноты принимают, размер комиссии за предоставление услуги и сроки проведения операции.