Долари на євро через гривню: чи можна втратити гроші на подвійному обміні

Коли вигідніше обмінювати долари на євро через гривню

Якщо людина має долари, але їй потрібні євро, вона може спочатку продати американську валюту за гривні, а потім придбати європейську. Однак фінансовий результат залежатиме від курсів, які встановлюють банк або обмінний пункт, зазначають у "Ощадбанку".

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Наприклад, станом на 27 жовтня 2026 року Ощадбанк зазначав у своїх курсах для обміну готівки купівлю долара за 45,45 гривні та продаж євро за 51,45 гривні. За такими умовами продаж 100 доларів приніс би 4 545 гривень, яких вистачило б приблизно на 88,34 євро без урахування додаткових комісій.

Зверніть увагу! Водночас цей розрахунок не означає, що саме такий варіант буде найвигіднішим для кожного клієнта. Інший банк або обмінник може запропонувати кращий курс купівлі долара чи нижчий курс продажу євро.

Тому перед операцією варто перевірити не лише курси обох валют, а й можливі комісії. Особливо це важливо, якщо йдеться про значну суму: навіть невелика різниця в курсі може вплинути на кінцеву кількість євро.

Як обміняти долари на євро з найменшими витратами

Передусім варто порівняти два способи: продати долари за гривні й купити євро окремою операцією або скористатися прямою конвертацією доларів у євро, якщо банк її пропонує.

Наприклад, Ощадбанк зазначає, що під час обміну однієї готівкової іноземної валюти на іншу застосовується крос-курс, визначений відповідно до офіційних курсів гривні до відповідних валют. Водночас банк передбачає комісію за такі операції згідно зі своїми тарифами.

Важливо! Враховуйте, що офіційний курс Національного банку України не обов'язково збігається з курсом, за яким клієнт фактично купить або продасть валюту. Банки та обмінники встановлюють власні комерційні курси, а різниця між ціною купівлі й продажу впливає на вартість операції.

Щоб визначити вигідніший спосіб, потрібно порахувати, скільки євро можна отримати за однакову суму доларів у кожному випадку, включно з усіма комісіями. Порівнювати варто пропозиції на той самий момент часу, адже курси можуть змінюватися.

Отже, обмін через гривню може бути вигідним, але це не універсальне правило. Найкращий варіант – той, за якого після всіх витрат людина отримує більше євро.

Прогнози

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть переказувати гроші через Приват24, однак для таких операцій діють обмеження. Зокрема, для переказів на картки інших людей та за реквізитами IBAN встановлено місячний ліміт, а конкретні умови залежать від виду операції.