Чи дійсно білі долари дорожче синіх: правда може шокувати

Білими називають долари старого зразка. Наприклад, саме такою є банкнота номіналом 100 від 1996 року. А от купюри нового зразка мають синій відтінок. Йдеться, зокрема про 100 доларів, випущені у 2013 році.

Чи дійсно старі долари дорожче нових?

Чинними вважаються долари, випущені після 1914 року, повідомляє 24 Канал.

Себто, вони підлягають вільному обігу. Не грають роль і невеликі пошкодження. Адже регулятор скасував поняття "незначно зношена банкнота" ще у 2023 році, повідомляє НБУ.

Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив "людського фактора" на визначення ступеня зношеності банкноти,

– наголошує Нацбанк.

Разом з цим, з банкнотами, які мають ознаки значного зношення ситуація дещо інша. Адже такі купюри віддають на інкасо (процедура відбувається за тарифами фінустанови).

Тобто, якщо навіть ваша купюра стара, заробити на ній більше не вдасться. Обмін відбувається за стандартним курсом. А от після інкасо, сума буде дещо менша – (бо вираховується комісія).

Чому раніше за старі купюри платили менше?

Раніше існувала проблема, коли старі купюри обмінювали за нижчим курсом. Проте регулятор впровадив низку заходів, аби боротися з цим явищем, повідомляє Нацбанк.

Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції,

– повідомив регулятор.

Зверніть увагу! НБУ неодноразово підкреслював, що він не ухвалював ніяких нормативно-правових актів, які передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій, відносно банкнот, відповідаючим наведеним вище вимогам.

Що ще важливо знати про долари зараз?