Действительно ли белые доллары дороже синих: правда может шокировать

Белыми называют доллары старого образца. Например, именно такой является банкнота номиналом 100 от 1996 года. А вот купюры нового образца имеют синий оттенок. Речь идет, в частности о 100 долларах, выпущенных в 2013 году.

Действительно ли старые доллары дороже новых?

Действующими считаются доллары, выпущенные после 1914 года, сообщает 24 Канал.

То есть, они подлежат свободному обращению. Не играют роль и небольшие повреждения. Ведь регулятор отменил понятие "незначительно изношенная банкнота" еще в 2023 году, сообщает НБУ.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени изношенности банкноты,

– отмечает Нацбанк.

Вместе с этим, с банкнотами, которые имеют признаки значительного износа ситуация несколько иная. Ведь такие купюры отдают на инкассо (процедура происходит по тарифам финучреждения).

То есть, если даже ваша купюра старая, заработать на ней больше не удастся. Обмен происходит по стандартному курсу. А вот после инкассо, сумма будет несколько меньше – (ведь высчитывается комиссия).

Почему раньше за старые купюры платили меньше?

Ранее существовала проблема, когда старые купюры обменивали по более низкому курсу. Однако регулятор ввел ряд мер, чтобы бороться с этим явлением, сообщает Нацбанк.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции,

– сообщил регулятор.

Обратите внимание! НБУ неоднократно подчеркивал, что он не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций, относительно банкнот, соответствующим приведенным выше требованиям.

Что еще важно знать о долларах сейчас?