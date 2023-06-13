Revolut почав блокувати рахунки та операції росіян, які проживають в Європі – ЗМІ
Литовський банк Revolut посилив обмеження щодо росіян та білорусів, які виїхали до Європи тікаючи від війни. За відсутності певних документів їм можуть заблокувати рахунки.
Росіянам обмежують рахунки
Банк Revolut є основним банком, яким користуються росіяни та білоруси, які виїхали у Європу. Нещодавно вони почали скаржитися на складнощі, які виникають у роботі з банком, пов'язані з їхнім громадянством – передають пропагандистські ЗМІ.
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Фінансова установа посилила вимоги до документів, що підтверджують право жити в Європі, та труднощі з отриманням ВНП чи довгострокових віз саме для резидентів цих двох країн. Через це у частини з них виникли проблеми.Наприклад! Один росіянин, який живе у Франції, розповів, що для його рахунку заблокували вхідні перекази, але витрачати кошти з карти цього банку він все ж може.
Представник банку Revolut Педді Кроул пояснив, що вони мають надати один із двох документів, які дозволяють їм залишатися в Євросоюзі понад 180 днів:
- продовжений ВНП;
- робочу візу.
Обмеження проти Росії працюють
- Очільник Офісу Президента України розповів, що санкційні обмеження проти Росії працюють.
- З огляду на останні оцінки від Центрального банку держави-агресорки, профіцит поточного рахунку за перші 5 місяців 2023 року становить 23 мільярди доларів. Порівняно з аналогічним періодом роком раніше, цей показник впав на 82%.
- Він додав, що минулого року минулого року Росія неабияк виграла від високих цін на енергоносії, а також завдяки тривалому процесу запровадження санкцій проти енергетичного сектору.