Литовський банк Revolut посилив обмеження щодо росіян та білорусів, які виїхали до Європи тікаючи від війни. За відсутності певних документів їм можуть заблокувати рахунки.

Росіянам обмежують рахунки

Банк Revolut є основним банком, яким користуються росіяни та білоруси, які виїхали у Європу. Нещодавно вони почали скаржитися на складнощі, які виникають у роботі з банком, пов'язані з їхнім громадянством – передають пропагандистські ЗМІ.

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Фінансова установа посилила вимоги до документів, що підтверджують право жити в Європі, та труднощі з отриманням ВНП чи довгострокових віз саме для резидентів цих двох країн. Через це у частини з них виникли проблеми.

Один росіянин, який живе у Франції, розповів, що для його рахунку заблокували вхідні перекази, але витрачати кошти з карти цього банку він все ж може.

Представник банку Revolut Педді Кроул пояснив, що вони мають надати один із двох документів, які дозволяють їм залишатися в Євросоюзі понад 180 днів:

продовжений ВНП;

робочу візу.

Обмеження проти Росії працюють