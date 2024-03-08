Нацбанк хоче обмежити карткові операції: кого це стосуватиметься

В планах НБУ — ввести обмеження на деякі карткові операції, аби обмежити податкові схеми представників нелегальної торгівлі. Голова Комітету Верховної Ради з фінансових питань Данило Гетманцев наголосив, що це стосуватиметься лише окремих трансакцій.

Про які трансакції йдеться

За словами Гетманцева, плановані обмеження вплинуть лише на 1% операцій і не зачеплять загальну практику безготівкових транзакцій, якими користуються громадяни щодня.

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Ці заходи спрямовані на боротьбу з використанням карткових переказів у незаконних схемах.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з фінансових питань Йдеться лише про певні аномальні операції, які використовуються торговцями наркотиками, нелегальними спиртом та тютюном, а також представниками нелегального грального бізнесу для здійснення протиправної діяльності. Це великі злочинні "бізнеси", які намагаються залучити до своїх схем багатьох фізичних осіб.

Він додав, що більшість безготівкових транзакцій, які здійснюються громадянами, є звичайними й не викликають підозр.

У яких ситуаціях карткові операції здаються підозрілими

Голова фінансового комітету навів приклад нетипової ситуації, коли пенсіонер збирає кошти на свою картку від великої кількості незнайомців.

! У кримінальному світі це відомо як "дроперство", де особа "орендує" свою банківську картку для акумуляції грошей від невідомих, а потім передає ці кошти зловмиснику, отримуючи за це невеликий відсоток. Такі незвичайні операції, серед інших, перебувають у фокусі уваги Національного банку для протидії.

Система безготівкових розрахунків не може використовуватися для злочинної діяльності, це очевидно. Тому позиція Нацбанку для мене є абсолютно зрозумілою,

— каже Гетманцев.

! Гетманцев підкреслив, що майбутній законопроєкт від Національного банку буде предметом відкритого обговорення, після чого фінансовий комітет прийме обдумане та всебічне рішення.