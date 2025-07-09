ОАЕ закликає видобувати більше нафти: як це вплине на ціни

Міністр енергетики Об'єднаних Арабських Еміратів Сухейль Аль Мазруї заявив, що нафтовому ринку було необхідне чергове масштабне збільшення постачання. На його думку, відсутність зростання запасів нафти, попри попереднє розширення постачання свідчить про необхідність подальшого збільшення обсягів.

Що відбувається з цінами на нафту

Попри несподіване збільшення пропозиції цього тижня ціни на нафту все одно зросли. Це може вказувати на дефіцит, який зберігається на ринку, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Проте аналітики прогнозують, що в другій половині року пропозиція почне перевищувати попит у міру виходу на ринок додаткових барелів як від ОПЕК+, так і від виробників поза альянсом.

Ми не стурбовані, тому що кожного разу, приймаючи рішення, ми ретельно вивіряємо баланс. І, як видно, попри зростання постачань за останні місяці, істотного збільшення запасів не відбулося – це означає, що ринку дійсно потрібні ці барелі,

– сказав Мазруї.

Важливо! У квітні, несподівано для ринку, ОПЕК+ оголосила про зростання видобутку на 411 тисяч барелів на добу, повторивши аналогічне збільшення, зафіксоване в травні та червні. У суботу група пішла ще далі, збільшивши обсяг на 548 тисяч барелів на добу.

Підвищення видобутку, укупі з невизначеністю, викликаною торговими митами президента США Дональда Трампа, призвело до зниження цін у порівнянні з рівнем кінця 2024 року.

При цьому запаси в головному нафтосховищі США в Кушингу опустилися до мінімального рівня з 2014 року, а резерви дизельного пального в країні різко скоротилися.