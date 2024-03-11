Компанія Nvidia прагне залучити більше дрібних інвесторів: який план

Американська компанія Nvidia стала одним із головних бенефіціарів буму штучного інтелекту у 2023 році. Корпорація продовжила зростати й у 2024 році, увійшовши до трійки лідерів за ринковою капіталізацією. Цю динаміку можна простежити завдяки вартості акцій на біржі.

На момент створення цього матеріалу, ціна акцій Nvidia коливається на рівні 859 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 2,1 трильйона доларів, за даними Global Ranking.

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Компанія Nvidia планує провести спліт акцій

У зв'язку з тим, що вартість акцій Nvidia наближається до 1 тисячі доларів, компанія планує провести дроблення цінних паперів (спліт). Головна ціль – залучити більше дрібних інвесторів, для яких поточна ціна зависока.

Востаннє американська компанія проводила спліт акцій у 2021 році. Тоді цінні папери виробника чипів коштували 600 доларів за штуку.

Для розуміння ситуації, з початку 2023 року акції виробника мікросхем подорожчали з 150 доларів до історичного максимуму на рівні 972 доларів (станом на 8 березня).

З січня 2024 року цінні папери Nvidia подорожчали на 81%. Потужним каталізатором фінансового успіху компанії залишається ажіотаж навколо штучного інтелекту. Крім того, 1 березня компанія Nvidia встановила ще один історичний рекорд, вперше досягнувши ринкової капіталізації на рівні 2 трильйонів доларів.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року головний інвестиційний стратег з Bank of America відмітив стрімке зростання ринкової капіталізації Nvidia. Зокрема, це призвело до того, що ринкова вартість цієї компанії перевершив фондову біржу в Китаї.