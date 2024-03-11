Компания Nvidia стремится привлечь больше мелких инвесторов: каков план

Американская компания Nvidia стала одним из главных бенефициаров бума искусственного интеллекта в 2023 году. Корпорация продолжила расти и в 2024 году, войдя в тройку лидеров по рыночной капитализации. Эту динамику можно проследить благодаря стоимости акций на бирже.

На момент создания этого материала, цена акций Nvidia колеблется на уровне 859 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 2,1 триллиона долларов, по данным Global Ranking.

Читайте также Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Компания Nvidia планирует провести сплит акций

В связи с тем, что стоимость акций Nvidia приближается к 1 тысяче долларов, компания планирует провести дробление ценных бумаг (сплит). Главная цель – привлечь больше мелких инвесторов, для которых текущая цена слишком высока.

Последний раз американская компания проводила сплит акций в 2021 году. Тогда ценные бумаги производителя чипов стоили 600 долларов за штуку.

Для понимания ситуации, с начала 2023 года акции производителя микросхем подорожали со 150 долларов до исторического максимума на уровне 972 долларов (по состоянию на 8 марта).

С января 2024 года ценные бумаги Nvidia подорожали на 81%. Мощным катализатором финансового успеха компании остается ажиотаж вокруг искусственного интеллекта. Кроме того, 1 марта компания Nvidia установила еще один исторический рекорд, впервые достигнув рыночной капитализации на уровне 2 триллионов долларов.

Напомним, что в феврале 2024 года главный инвестиционный стратег из Bank of America отметил стремительный рост рыночной капитализации Nvidia. В частности, это привело к тому, что рыночная стоимость этой компании превзошла фондовую биржу в Китае.