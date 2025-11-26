Новий союзник Сербії: Угорщина пообіцяла "врятувати" Белград

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Сербію, аби обговорити співпрацю країн. Йдеться про допомогу з боку угорського уряду для Белграду через припинення поставок сирої нафти з Хорватії.

Як Угорщина допоможе Сербії?

Президент Сербії Александар Вучич каже, що єдине сербське НПЗ закриється через 4 дні через санкції, якщо не буде затверджено ліцензію на NIS з боку США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Петер Сіярто Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Сербія перебуває у скрутному становищі. Ми, угорці, очевидно, допоможемо Сербії, сербському народу та сербській економіці, і ми обговоримо деталі цієї допомоги сьогодні в Белграді.

Ще в жовтні, за словами Сійярто, угорська нафтова компанія MOL збільшила поставки у Сербію. Проте деталей, урядовець не надав. Невідомими залишаються обсяги постачань та спосіб доставки.

Зверніть увагу! Станом на зараз, відомо, що нафтопровід, який з'єднує Угорщину та Сербію, перебуває на стадії планування. Згідно з прогнозами, робота цього сполучення розпочнеться до 2028 року. За планом, цей нафтопровід зможе транспортувати від 4 до 5 мільйонів тонн російської нафти до Сербії через угорську територію щороку, повідомляє Reuters.

Що відомо про ситуацію з сербським НПЗ?