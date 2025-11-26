Новий союзник Сербії: Угорщина пообіцяла "врятувати" Белград
- Угорщина обіцяє допомогу Сербії через припинення поставок нафти з Хорватії.
- Нафтопровід між Угорщиною та Сербією перебуває на стадії планування, його запуск очікується до 2028 року.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відвідав Сербію, аби обговорити співпрацю країн. Йдеться про допомогу з боку угорського уряду для Белграду через припинення поставок сирої нафти з Хорватії.
Як Угорщина допоможе Сербії?
Президент Сербії Александар Вучич каже, що єдине сербське НПЗ закриється через 4 дні через санкції, якщо не буде затверджено ліцензію на NIS з боку США, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Готові на все: Кремль робить новий крок, аби покрити дефіцит бюджету
Сербія перебуває у скрутному становищі. Ми, угорці, очевидно, допоможемо Сербії, сербському народу та сербській економіці, і ми обговоримо деталі цієї допомоги сьогодні в Белграді.
Ще в жовтні, за словами Сійярто, угорська нафтова компанія MOL збільшила поставки у Сербію. Проте деталей, урядовець не надав. Невідомими залишаються обсяги постачань та спосіб доставки.
Зверніть увагу! Станом на зараз, відомо, що нафтопровід, який з'єднує Угорщину та Сербію, перебуває на стадії планування. Згідно з прогнозами, робота цього сполучення розпочнеться до 2028 року. За планом, цей нафтопровід зможе транспортувати від 4 до 5 мільйонів тонн російської нафти до Сербії через угорську територію щороку, повідомляє Reuters.
Що відомо про ситуацію з сербським НПЗ?
США впровадили санкції проти російського НПЗ NIS. Через ці обмеження, Хорватія була вимушена скоротити постачання сирої нафти.
Як відомо, зараз, Угорщина не збирається відмовлятись від співпраці з росіянами. Щобільше, нещодавно з'явилась інформація про те, що угорська MOL планує покупку акцій "Газпрому". Водночас речник компанії відмовився коментувати чутки.
Сербія уже має план дій, який дозволить врятувати вказаний НПЗ. Зокрема, сербський уряд внести поправку до закону про бюджет. Таким чином Белграду вдасться взяти під державний контроль російський НПЗ NIS.