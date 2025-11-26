Новый союзник Сербии: Венгрия пообещала "спасти" Белград

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Сербию, чтобы обсудить сотрудничество стран. Речь идет о помощи со стороны венгерского правительства для Белграда из-за прекращения поставок сырой нефти из Хорватии.

Как Венгрия поможет Сербии?

Президент Сербии Александар Вучич говорит, что единственное сербское НПЗ закроется через 4 дня из-за санкций, если не будет утверждена лицензия на NIS со стороны США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Петер Сийярто Министр иностранных дел и торговли Венгрии Сербия находится в трудном положении. Мы, венгры, очевидно, поможем Сербии, сербскому народу и сербской экономике, и мы обсудим детали этой помощи сегодня в Белграде.

Еще в октябре, по словам Сийярто, венгерская нефтяная компания MOL увеличила поставки в Сербию. Однако деталей, чиновник не предоставил. Неизвестными остаются объемы поставок и способ доставки.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно, что нефтепровод, соединяющий Венгрию и Сербию, находится на стадии планирования. Согласно прогнозам, работа этого сообщения начнется до 2028 года. По плану, этот нефтепровод сможет транспортировать от 4 до 5 миллионов тонн российской нефти в Сербию через венгерскую территорию ежегодно, сообщает Reuters.

Что известно о ситуации с сербским НПЗ?