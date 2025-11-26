Новый союзник Сербии: Венгрия пообещала "спасти" Белград
- Венгрия обещает помощь Сербии из-за прекращения поставок нефти из Хорватии.
- Нефтепровод между Венгрией и Сербией находится на стадии планирования, его запуск ожидается до 2028 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетил Сербию, чтобы обсудить сотрудничество стран. Речь идет о помощи со стороны венгерского правительства для Белграда из-за прекращения поставок сырой нефти из Хорватии.
Как Венгрия поможет Сербии?
Президент Сербии Александар Вучич говорит, что единственное сербское НПЗ закроется через 4 дня из-за санкций, если не будет утверждена лицензия на NIS со стороны США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Готовы на все: Кремль делает новый шаг, чтобы покрыть дефицит бюджета
Сербия находится в трудном положении. Мы, венгры, очевидно, поможем Сербии, сербскому народу и сербской экономике, и мы обсудим детали этой помощи сегодня в Белграде.
Еще в октябре, по словам Сийярто, венгерская нефтяная компания MOL увеличила поставки в Сербию. Однако деталей, чиновник не предоставил. Неизвестными остаются объемы поставок и способ доставки.
Обратите внимание! По состоянию на сейчас, известно, что нефтепровод, соединяющий Венгрию и Сербию, находится на стадии планирования. Согласно прогнозам, работа этого сообщения начнется до 2028 года. По плану, этот нефтепровод сможет транспортировать от 4 до 5 миллионов тонн российской нефти в Сербию через венгерскую территорию ежегодно, сообщает Reuters.
Что известно о ситуации с сербским НПЗ?
США ввели санкции против российского НПЗ NIS. Из-за этих ограничений, Хорватия была вынуждена сократить поставки сырой нефти.
Как известно, сейчас, Венгрия не собирается отказываться от сотрудничества с россиянами. Более того, недавно появилась информация о том, что венгерская MOL планирует покупку акций "Газпрома". В то же время представитель компании отказался комментировать слухи.
Сербия уже имеет план действий, который позволит спасти указанный НПЗ. В частности, сербское правительство внести поправку в закон о бюджете. Таким образом Белграду удастся взять под государственный контроль российский НПЗ NIS.