Дві війни спричинили рекордний бум у світовій нафтопереробці

Нафтоперероблення б'є рекорди

Війна на Близькому Сході та повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвели до тимчасової зупинки частини світової інфраструктури з виробництва пального. Через обмежену пропозицію маржа підприємств, які продовжують випускати дизель, бензин та інші нафтопродукти, сягнула рекордних рівнів, пише Bloomberg.

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Показовим прикладом стала британська Shell, яка повідомила про значне зростання прибутковості свого бізнесу з перероблення "чорного золота". У третьому кварталі показник сягнув 42 доларів за барель проти 24 доларів у попередні три місяці.

Водночас скоригований чистий прибуток корпорації за липень – вересень становив 10,8 мільярда доларів, перевищивши очікування аналітиків. Це найвищий квартальний результат із весни 2022 року, коли світові енергетичні ринки переживали потрясіння після початку великої війни в Україні.

Прогнози

Як нафтові гіганти використовують ці доходи

Та попри сприятливі умови, найбільші компанії наразі воліють спрямовувати додаткові прибутки акціонерам, а не вкладати їх у розширення бізнесу. Одним з основних інструментів для цього став зворотний викуп власних акцій, зокрема про одну з наймасштабніших таких програм у своїй історії оголосила Shell.

Цікаво! У четвертому кварталі 2026 року британська корпорація планує спрямувати на це 5 мільярдів доларів замість передбачених раніше 3 мільярдів.

Такі результати демонструють переваги бізнес-моделі, що поєднує видобуток нафти, її перероблення, транспортування та торгівлю в періоди серйозних ринкових потрясінь. Хоча протягом останніх років Shell скорочувала кількість власних НПЗ, підприємства, що залишилися, дедалі тісніше інтегрувалися в глобальні операції.

Нагадаємо, подібну фінансову стратегію застосовують й інші представники галузі. Зокрема, американська ExxonMobil планує цьогоріч витратити на викуп власних акцій 20 мільярдів доларів, а французька TotalEnergies також повідомила про значні прибутки за підсумками третього кварталу.