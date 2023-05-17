Материнська компанія Google повернулася до унікального елітного клубу

Американська компанія Alphabet, які належить Google, вперше за рік перетнула важливу психологічну позначку на ринку. Важливу роль для техгіганта відіграв бум навколо штучного інтелекту.

Материнська компанія Google повернулася до елітного клубу

Під час торгової сесії у вівторок, 16 травня, на фондовому ринку капіталізація компанії Alphabet перетнула позначку в 1,5 трильйона доларів США.

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Цінні папери техгіганта подорожчали майже на 3% та торгувалися майже за 120 доларів за акцію. Одним з ключових каталізаторів подорожчання акцій Alphabet став штучний інтелект. Зокрема, на початку лютого техгігант повідомив про запуск власного застосунку на основі нової технології – Bard.

До теми! Після цього акції компанії подорожчали на 10%. Хоча через помилку Bard корпорація Alphabet втратила 100 мільярдів доларів капіталізації всього за день.

На сьогодні найвідомішим прикладом адаптації штучного інтелекту є ChatGPT. Експерти з'ясували, що цей інструмент може підвищити точність прогнозів для інвесторів. Нагадаємо, що 24 Канал також "розпитав" ChatGPT про економічні прогнози на 2023 рік.

Позиції на фондовому ринку

Згідно з даними порталу CompaniesMarketCap, материнській компанії Google вдалося подорожчати на ринку до вище згаданого рівня вперше з травня 2022 року. Загалом з початку поточного року акції компанії зросли на 35%. Актуальні позиції Alphabet на біржі, на момент створення цього матеріалу:

Вартість акцій коливається на рівні 199,88 долара за штуку, за даними Yahoo!Finance;

за штуку, за даними Yahoo!Finance; Ринкова капіталізація компанії становить 1,518 трильйона доларів.

Додамо, що першої п'ятірки найдорожчих компаній у світі також входять Apple, Microsoft, Saudi Aramco та Amazon, згідно з Global Ranking. Alphabet займає четверту сходинку.