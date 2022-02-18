Новий провал Meta: чому компанія Цукерберга вилетіла з першої десятки престижного рейтингу

Компанія Марка Цукерберга Meta – один з найпотужніших гравців на ринку. Проте останнім часом техгігант стикається з випробуванням за випробуванням.

У результаті компанія Meta (раніше Facebook) вилетіла з десятки найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією. Ключова причина – наймасштабніше падіння акцій компанії за місяць в історії.

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Новий провал Meta

Згідно з даними Bloomberg, 17 лютого компанія Meta закінчила торговий день з капіталізацією на рівні 565 мільярдів доларів та опустилася 11 місце у рейтингу. У червні 2021 року компанія досягла оцінки в 1 трильйон доларів, згідно з CNBC. Тепер десятку найбільших фірм за ринковою капіталізацією закриває китайський техгігант Tencent Holdings Ltd.

Компанія Meta втратила понад 500 мільярдів доларів ринкової капіталізації від вересневого піка. Акції компанії почали різко знецінюватися після останнього фінансового звіту Meta, який розчарував аналітиків та продемонстрував стагнацію збільшення кількості користувачів. Цей показник впав на 46% у порівнянні з торішнім рекордом.

Вартість, знищена розпродажем акцій Meta, перевищує ринкову капіталізацію всіх, компаній в індексі S&P 500, крім восьми. Актуальні дані щодо позицій Meta на ринку та капіталу засновника компанії:

ціна акцій компанії Цукерберга коливається на рівні 207,71 долара за штуку;

за штуку; ринкова капіталізація техгіганта становить 589,4 мільярда доларів, згідно з Yahoo!Finance.

доларів, згідно з Yahoo!Finance. Forbes оцінює капітал Марка Цукерберга у 74,3 мільярда доларів;

доларів; За версією Bloomberg, бізнесмен володіє статками у розмірі 78,8 мільярда доларів.

Останні події вплинули на особистий капітал Марка Цукерберга. На початку лютого бізнесмен втратив понад 29 мільярдів доларів за день на фоні знецінення акцій техгіганта після оприлюднення останнього квартального звіту за 2021 рік.

Компанія Tesla, яка спеціалізується на виробництві електрокарів, з ринковою капіталізацією у 906 мільярдів доларів зайняла місце Meta як шоста за величиною компанія після гіганта електронної комерції Amazon. Berkshire Hathaway легендарного інвестора Воррена Баффета поступається виробнику електромобілів з оцінкою на рівні 700 мільярдів доларів, далі йде компанія TSMC з капіталізацією у понад 621 мільярд доларів.