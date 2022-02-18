Новый провал Meta: почему компания Цукерберга вылетела из первой десятки престижного рейтинга
Источник:Bloomberg
Компания Марка Цукерберг Meta – один из самых мощных игроков на рынке. Однако в последнее время техгигант сталкивается с испытанием за испытанием.
В результате компания Meta (ранее Facebook) вылетела из десятки крупнейших компаний мира по рыночной капитализации. Ключевая причина – самое масштабное падение акций компании за месяц в истории.
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Новый провал Meta
Согласно данным Bloomberg, 17 февраля компания Meta закончила торговый день с капитализацией на уровне 565 миллиардов долларов и опустилась на 11 место в рейтинге. В июне 2021 года компания достигла оценки в 1 триллион долларов, согласно CNBC. Теперь десятку фирм по рыночной капитализации закрывает китайский техгигант Tencent Holdings Ltd.
Компания Meta потеряла более 500 миллиардов долларов рыночной капитализации от сентябрьского пика. Акции компании начали резко обесцениваться после последнего финансового отчета Meta, разочаровавшего аналитиков и продемонстрировавшего стагнацию увеличения количества пользователей. Этот показатель упал на 46% по сравнению с прошлогодним рекордом.
Стоимость, уничтоженная распродажей акций Meta, превышает рыночную капитализацию всех компаний в индексе S&P 500, кроме восьми. Актуальные данные относительно позиций Meta на рынке и капитала учредителя компании:
- цена акций компании Цукерберг колеблется на уровне 207,71 доллара за штуку;
- рыночная капитализация техгиганта составляет 589,4 миллиарда долларов, согласно Yahoo! Finance.
- Forbes оценивает капитал Марка Цукерберга в 74,3 миллиарда долларов;
- По версии Bloomberg, бизнесмен владеет состоянием в размере 78,8 миллиарда долларов.
Компания Tesla, специализирующаяся на производстве электрокаров, с рыночной капитализацией в 906 миллиардов долларов заняла место Meta как шестая по величине компания после гиганта электронной коммерции Amazon. Berkshire Hathaway легендарного инвестора Уоррена Баффета уступает производителю электромобилей с отметкой на уровне 700 миллиардов долларов, далее идет компания TSMC с капитализацией в 621 миллиард долларов.