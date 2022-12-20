Прем'єра нового "Аватара" та Китай: акції Disney на шляху до найгіршого результату за 48 років

Кіностудія Disney нещодавно випустила фільм "Аватар: Шлях води" від Джеймса Камерона, який не виправдав очікування індустрії щодо фінансових зборів. Як це вплинуло на акції компанії – читайте далі.

Цінні папери компанії Disney втратили майже на 5%, обвалившись до найнижчого рівня з березня 2020 року. Річ у тому, що друга частина одного із найдорожчих фільмів в історії не змогла виправдати ажіотажу під час перших вихідних.

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Новий провал Disney на фондовому ринку

Збори фільму у США оцінили у 134 мільйони доларів, у світі "Аватар: Шлях води" став другим за величиною відкриттям у 2022 році. Тоді як очікували, що фільм принесе від 135 до 150 мільйонів доларів, повідомляє Yahoo!Finance. Крім того, картина провалилася на одному із найбільших ринків для цієї франшизи. Йдеться про Китай.

У Disney сподівалися повторити успіх першої частини фільму у Китаї, яка вийшла у прокат у 2009 році та став справжнім хітом з майже 259 мільйонами доларів, згідно з даними Wall Street Journal. Друга частина зібрала у цій країні 57,1 мільйона доларів.

Проблема у тому, що ніхто не хоче йти в кіно, адже їм сказали, що коронавірус надзвичайно небезпечний. Хоча кінотеатри відкриті, бажання ходити у них насправді немає,

– заявив глобальний керівник відділу прокату кінотеатрів Disney.

Нагадаємо, що у Китаї лише нещодавно почала відмовлятися від політики нульової терпимості. Країна навіть пережила досить сильну хвилю протестів у різних містах. До того ж ця політика щодо коронавірусу негативно впливала на другу економіку світу та її подальші перспективи.

Реакція ринку на останні події

Ці новини спровокували суттєвий обвал на фондовому ринку у понеділок. Йдеться про падіння акцій на 4,8%, що стало найбільшим спадом за день до 85,78 долара – на два центи менше найнижчої ціни акцій Disney з 2014 року.

Проте ситуація з фільмом "Аватар:Шлях води" – це лише один з останніх провалів Disney на ринку. Цінні папери компанії впали в ціні на 44,6% з початку 2022 року. Таким чином, активи кіноіндустрії на шляху до найбільшого річного обвалу з 1974 року, згідно з FactSet.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій Disney коливається на рівні 85,78 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 156,4 мільярда доларів, згідно з даними Yahoo!Finance.