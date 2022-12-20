Премьера нового "Аватара" и Китай: акции Disney на пути к худшему результату за 48 лет

Киностудия Disney недавно выпустила фильм "Аватар: Путь воды" от Джеймса Камерона, не оправдавший ожидания индустрии по финансовым сборам. Как это повлияло на акции компании – читайте дальше.

Ценные бумаги компании Disney потеряли почти на 5%, обрушившись до самого низкого уровня с марта 2020 года. Дело в том, что вторая часть одного из самых дорогих фильмов в истории не смогла оправдать ажиотаж в первые выходные.

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Новый провал Disney на фондовом рынке

Собрание фильма в США оценили в 134 миллиона долларов, в мире "Аватар: Путь воды" стал вторым по величине открытием в 2022 году В то время как ожидали, что фильм принесет от 135 до 150 миллионов долларов, сообщает Yahoo!Finance. Кроме того, картина провалилась на одном из самых больших рынков для этой франшизы. Говорится о Китае.

В Disney надеялись повторить успех первой части фильма в Китае, которая вышла в прокат в 2009 году и стал настоящим хитом с почти 259 миллионами долларов, согласно данным Wall Street Journal. Второй часть собрала в этой стране 57,1 миллиона долларов.

Проблема в том, что никто не хочет идти в кино, ведь им сказали, что коронавирус очень опасен. Хотя кинотеатры открыты, желания ходить в них действительно нет,

– заявил глобальный руководитель отдела проката кинотеатров Disney.

Напомним, что в Китае только недавно начала отказываться от политики нулевой терпимости. Страна даже пережила довольно сильную волну протестов в разных городах. К тому же эта политика по отношению к коронавирусу негативно влияла на вторую экономику мира и его дальнейшие перспективы.

Реакция рынка на последние события

Эти новости спровоцировали значительный обвал на фондовом рынке в понедельник. Речь идет о падении акций на 4,8%, что стало самым большим спадом за день к 85,78 доллара – на два цента меньше самой низкой цены акций Disney с 2014 года.

Однако ситуация с фильмом "Аватар: Путь воды" – это только один из последних провалов Disney на рынке. Ценные бумаги компании упали в цене на 44,6% с начала 2022 года. Таким образом, активы киноиндустрии на пути к наибольшему годовому обвалу 1974 года, согласно FactSet.

На момент создания этого материала стоимость акций Disney колеблется на уровне. 85,78 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 156,4 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo! Finance.