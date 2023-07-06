Російський рубль обвалився до нового мінімуму: експерти кажуть про ймовірний дефіцит

Російський рубль продовжує тестувати нові мінімуми на ринку. Найцікавіше, що ця тенденція стала більш помітною та відчутною ще з кінця весни.

Російська валюта знецінюється як щодо американського долара, так і стосовно євро. Обидва курси уже оновили попередні максимуми, які зафіксували у березні 2022 року, інформує 24 Канал.

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Обвал російського рубля триває

Для прикладу, станом на 6 липня 2023 року, курс долара США сягнув 93 рублів, інформує Google Фінанси. Тоді як вартість євро перетнула позначку в 102 рублі, Ситуацію уже прокоментувала очільниця центрального банку агресора Ельвіра Набіулліна. Вона виділила такі моменти:

Обвал рубля пов'язаний з поточними трендами у міжнародній торгівлі;

За її словами, регулятор має інструменти для стабілізації наслідків короткотривалих коливань;

Набіулліна також додала, що завдяки плаваючому курсу можна легше абсорбувати зовнішні зміни та виклики в економіці.

Під час торгів у середу, 5 липня, за долар потрібно було заплатити майже, тоді курс євро піднявся. Тоді як наприкінці червня російська валюта також зафіксувала серйозний обвал , який стався після заколоту Євгена Пригожина. Крім того, на фоні цієї події росіяни за одну добу

Експерти заявили, що цілком ймовірно, у відповідь варто очікувати підвищення ключової ставки. Ще одна опція – вимога продажу виторгу експортерів. Далі – більше! Поточна ситуація та деякі фактори свідчать, що у Росії може бути технічний дефіцит доларів та євро на ринку, пише Бізнес Цензор.