Ключові зміни на ринку валют за тиждень

Індекс долара США завершив торги у п'ятницю, наблизившись до найнижчого рівня за майже два місяці. Тоді як загалом за тиждень йдеться про найбільший спад у річному розрахунку, інформує CNBC.

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Також додають, що американський долар наразі має досить вразливі позиції та може зафіксувати ще глибше падіння на ринку. На динаміку валюти вплинув останній виступ очільника центрального банку США. Зокрема, він більш впевнено говорив про початок зниження процентних ставок у найближчі місяці.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Нагадаємо, що долар демонстрував позитивну динаміку на ринку з початку року. Перший тижневий спад індекс зафіксував лише два тижні тому. Також варто додати, що з початку 2024 року Індекс долара США встиг зрости на 2,4% завдяки підтримці від стійких позицій першої економіки світу. Тим самим, економіка США відправила у "сплячку доларових ведмедів", які ставили на падіння валюти.

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