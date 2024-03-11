Ключевые изменения на рынке валют за неделю

Индекс доллара США завершил торги в пятницу, приблизившись к самому низкому уровню за почти два месяца. Тогда как в целом за неделю речь идет о самом большом спаде в годовом исчислении, информирует CNBC.

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Также добавляют, что американский доллар сейчас имеет достаточно уязвимые позиции и может зафиксировать еще более глубокое падение на рынке. На динамику валюты повлияло последнее выступление главы центрального банка США. В частности, он более уверенно говорил о начале снижения процентных ставок в ближайшие месяцы.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 99,58, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Напомним, что доллар демонстрировал положительную динамику на рынке с начала года. Первый недельный спад индекс зафиксировал лишь две недели назад. Также стоит добавить, что с начала 2024 года Индекс доллара США успел вырасти на 2,4% благодаря поддержке от устойчивых позиций первой экономики мира. Тем самым, экономика США отправила в "спячку долларовых медведей", которые ставили на падение валюты.

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