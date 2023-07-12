Долар обвалився до найнижчого рівня за кілька місяців: чого очікують трейдери

Долар зафіксував досить суттєвий спад напередодні звіту про інфляцію у США. Трейдери також уже зробили свої ставки. Про останні зміни на ринку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Останні зміни на ринку для долара США

У середу, 12 липня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 101,48. Котирування з початку сесії впали на 0,25% під час торгів, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 101,34 до 101,61.

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Ключові зміни Індексу долара США за останні 12 місяців:

Максимально індекс зростав до 114,78 . Це стало піковим рівнем для цього індикатора за 20 років ;

. Це стало піковим рівнем для цього індикатора за ; Найслабші позиції індекс зафіксував на рівні 100,79, повідомляє CNBC.

Які фактори впливають на долар

Долар впав до мінімального значення за 2 місяці напередодні оприлюднення важливих даних про інфляцію у США. Ця інформація, зокрема, вплине на подальші рішення Федерального резерву. З врахуванням останніх індикаторів, трейдери роблять ставку на ослаблення інфляції, пише видання CNBC.

Додамо, що саме завдяки агресивній монетарній політиці Федеральної резервної системи США Індекс долара у 2022 році зафіксував рекорд за 20 років. Тоді як за другий квартал 2023 року Індекс долара США зріс на 0,8%. Цей індикатор зафіксувала квартальний приріст вперше з другої половини 2022 року.