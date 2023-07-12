Последние изменения на рынке для доллара США

В среду, 12 июля 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 101,48. Котировки с начала сессии упали на 0,25% во время торгов, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 101,34 до 101,61.

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Ключевые изменения Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Максимально индекс рос до 114,78 . Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за 20 лет ;

. Это стало пиковым уровнем для этого индикатора за ; Самые слабые позиции индекс зафиксировал на уровне 100,79, сообщает CNBC.

Какие факторы влияют на доллар

Доллар упал до минимального значения за 2 месяца в преддверии обнародования важных данных об инфляции в США. Эта информация, в частности, повлияет на дальнейшие решения Федерального резерва. С учетом последних индикаторов, трейдеры делают ставку на ослабление инфляции, пишет издание CNBC.

Добавим, что именно благодаря агрессивной монетарной политике Федеральной резервной системы США Индекс доллара в 2022 году зафиксировал рекорд за 20 лет. В то время как за второй квартал 2023 года Индекс доллара США вырос на 0,8%. Этот индикатор зафиксировала квартальный прирост впервые со второй половины 2022 года.