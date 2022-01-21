Новий обвал біткойна та інших криптовалют: що відбувається з грошима майбутнього
Джерело:Yahoo! Finance
Найпопулярніша криптовалюта світу – біткойн – обвалилася до найнижчого рівня за понад 5 місяців. Загалом негативна тенденція охопила й інші цифрові монети. Чому так сталося – читайте далі.
Фінансові ринки знову охопила хвиля неприязні ризику. Актуальна капіталізація крипторинку становить 1,84 трильйона доларів, згідно з СoinMarketCap.
Варте уваги Від валют до металів: чого чекати від ринків у 2022 році
Криптовалюти знову падають в ціні
Біткойн подешевшав відразу на 7,4% до 38 261 долара за монету. Вартість другої за популярністю криптовалюти у світі – Ethereum – впала нижче 3 тисяч доларів за штуку. Згідно з даними CoinMarketCap, вартість цифрових токенів в цілому знизилася приблизно на 1 трильйон доларів з піка в листопаді 2021 році. Тоді капіталізація ринку криптовалют досягла 3 трильйонів доларів. Також подешевшали й інші цифрові валюти:
- Binance Coin,
- Cardano,
- Solana.
Біткойн і ширший ринок криптовалют залишаються підвладними примхам макрозмінних,
– пояснили у записці стратеги Fundstrat Digital Asset Research.
Цифрові гроші стали символом відступу спекулятивних інвестицій, спричиненого перспективою жорсткішої монетарної політики у США. Водночас існує ймовірність, що цей спад біткойна стався через перерву. На це натякають дані тижневого Індексу відносної сили.
Що таке Індекс відносної силиЦе технічний показник, який використовується при аналізі фінансових ринків. Цей інструмент використовують з метою визначення поточної та історичної сили чи слабкості акції чи ринку на основі цін закриття за останній торговий період.
Останні кілька років біткойн стрімко зростав в ціні. Максимально криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів. Частково цьому сприяли дискусії щодо інституційного прийняття цифрової монети й можливої ролі біткойна для хеджування інвестиційного портфеля. Актуальна вартість цифрових монет, згідно з CoinDesk:
- Біткойн – 38 979 доларів за монету;
- Ethereum – 2 876 доларів за монету;
- Cardano – 1,23 долара за монету;
- Solana – 123,75 долара за монету.