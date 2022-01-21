Новий обвал біткойна та інших криптовалют: що відбувається з грошима майбутнього

Найпопулярніша криптовалюта світу – біткойн – обвалилася до найнижчого рівня за понад 5 місяців. Загалом негативна тенденція охопила й інші цифрові монети. Чому так сталося – читайте далі.

Фінансові ринки знову охопила хвиля неприязні ризику. Актуальна капіталізація крипторинку становить 1,84 трильйона доларів, згідно з СoinMarketCap.

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Криптовалюти знову падають в ціні

Біткойн подешевшав відразу на 7,4% до 38 261 долара за монету. Вартість другої за популярністю криптовалюти у світі – Ethereum – впала нижче 3 тисяч доларів за штуку. Згідно з даними CoinMarketCap, вартість цифрових токенів в цілому знизилася приблизно на 1 трильйон доларів з піка в листопаді 2021 році. Тоді капіталізація ринку криптовалют досягла 3 трильйонів доларів. Також подешевшали й інші цифрові валюти:

Binance Coin,

Cardano,

Solana.

Біткойн і ширший ринок криптовалют залишаються підвладними примхам макрозмінних,

– пояснили у записці стратеги Fundstrat Digital Asset Research.

Цифрові гроші стали символом відступу спекулятивних інвестицій, спричиненого перспективою жорсткішої монетарної політики у США. Водночас існує ймовірність, що цей спад біткойна стався через перерву. На це натякають дані тижневого Індексу відносної сили.

Криптовалюти знову падають в ціні / Фото Getty Images

Що таке Індекс відносної сили Це технічний показник, який використовується при аналізі фінансових ринків. Цей інструмент використовують з метою визначення поточної та історичної сили чи слабкості акції чи ринку на основі цін закриття за останній торговий період.

Останні кілька років біткойн стрімко зростав в ціні. Максимально криптовалюта коштувала майже 69 тисяч доларів. Частково цьому сприяли дискусії щодо інституційного прийняття цифрової монети й можливої ролі біткойна для хеджування інвестиційного портфеля. Актуальна вартість цифрових монет, згідно з CoinDesk: