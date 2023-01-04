Цінні папери американської компанії Apple впали під час торгів на 3,7% до 125 доларів. Зміни на ринку спровокувало рішення аналітика Exane BNP Paribas Джером Рамель.

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Тривожні сигнали для Apple

Аналітик знизив рейтинг Apple "чудового" до "нейтрального" та цільову ціну для акцій компанії до 140 доларів зі 180 доларів. Крім того, видання Nikkei повідомило з посиланням на джерела, що керівництво корпорації наказало постачальникам зменшити обсяги виробництва деталей відразу для кількох категорій товарів. Серед них:

Навушники;

Годинники;

Ноутбуки.

Усе через побоювання інвесторів, що сповільнення економічної активності у світі та потужна інфляція можуть спровокувати падіння попиту на товари Apple.

До теми! Ринкова капіталізація Apple зупинилася на рівні 1,9 трильйона доларів. Компанія все ще залишається найдорожчою у світі. Далі у списку йдуть Saudi Aramco та Microsoft з вартістю на рівні 1,86 та 1,78 трильйона доларів відповідно, згідно з даними Global Ranking.

Згідно з даними Refinitiv, аналітики очікують, що у звіті за четвертий квартал 2022 року компанія повідомить про падіння виторгу на 1%. За умови реалізації цього сценарію, американська корпорація зафіксує перше квартальне зниження з січня – березня 2019 року.

Рекорди Apple за 2022 рік

На початку січня минулого року ринкова вартість компанії Apple злетіла до 3 трильйонів доларів. Такий результат зафіксували на ринку уперше в історії. Це також стало одним із найбільших успіхів легендарного інвестора Воррена Баффета.

Уже в листопаді капіталізацію американської корпорації оцінювали у 2,31 трильйона доларів. Проте це не завадило Apple встановити черговий рекорд, адже вона перевищувала сумарну вартість відразу трьох компаній аж на 10 мільярдів доларів. Йдеться про Alphabet, Amazon і Meta.