У світі стало у двічі більше центимільйонерів: що відомо про новий клас багатіїв

За останні 10 років кількість центимільйонерів зросла вдвічі. Суттєвий приріст зафіксували у 2023 році. Про це йдеться у новому дослідженні консалтингової компанії Henley & Partners.

Над цим проєктом також працювала фірма New World Wealth, яка знаходиться у Південній Африці.

Зверніть увагу Зростання чи знецінення: яким буде курс біткойна до кінця 2023 року

Хто такі центимільйонери

Центимільйонери – це люди, капітал яких оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. Наразі новий клас надбагатих людей нараховує 28 420 осіб. Ця цифра виросла вдвічі з 2003 року. Якщо порівнювати з показником у 2022 році, то у світі центимільйонерів стало більше на 12%. Тоді як у наступні 10 років очікують, що ця цифра зросте на 38% глобально до 39 тисяч центимільйонерів.

Експерти вважають, що такому відчутному збільшенню кількості представників нового класу багатіїв сприяли багаторічні низькі ключові ставки. Ще одна причина – економічне зростання в США та Азії. Водночас у рамках поточної економічної ситуації очікують, що темпи зростання трохи сповільняться. Зокрема, через агресивну монетарну політику центробанків.

Географія проживання багатіїв

Російські мільярдери активно виводять свої капітали з європейських юрисдикцій. Хоча до повномасштабного вторгнення Росії в Україну та запровадження санкцій вони роками використовували переваги країн Заходу для зберігання своїх грошей.

На сьогодні найбільше представників центимільйонерів мешкає у країні з першою економікою світу – США. Йдеться про 38% або 10 660 осіб. Другу сходинку займає Китай з 8%. У кількісному розрахунку ця частка становить 2358 осіб. Трійку лідерів закриває Німеччина, де частка центи мільйонерів складає приблизно 4% або 1050 людей.

Якщо розглядати географію проживання центимільйонерів у містах, то дослідники навели такі дані: