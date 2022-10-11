Фінансування України у 2023 році: новий глава НБУ сказав, скільки саме потрібно

Новий очільник Національного банку України Андрій Пишний зробив важливу заяву щодо потреб країни у міжнародному фінансуванні у 2023 році. Про ключові моменти – читайте далі.

За словами Андрія Пишного, у наступному році потреба України у фінансуванні складатиме 38 мільярдів доларів США. Глава регулятора додав, що 2023 рік буде непростим.

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Пишний про фінансові потреби України

Очільник Нацбанку наголосив, що залучення цих коштів – це спільне завдання для всіх урядових організацій, над виконанням якого буде тривати робота. Цю заяву він зробив під час представлення колективу Національного банку України.

У понеділок, 10 жовтня, НБУ звернувся до українців та банківського сектора після масштабного обстрілу багатьох міст України. Регулятор наголосив, що банки продовжують працювати.

Пишний додав, що наразі важливе значення мають конструктивні та предметні переговори із міжнародними партнерами. Головна ціль – отримати ресурс, який наразі так потрібний для держави Україна. Глава регулятора також назвав власні пріоритети на посаді НБУ. Серед них:

Конструктивні переговори іноземними партнерами;

Стійкість банківської системи України;

Ефективність макроекономічної політики.

Що відомо про фінансове становище України

Згідно з даними Міністерства фінансів, кожного місяця необхідна сума для фінансування державного бюджету складає 5 мільярдів доларів. Вже колишній очільник НБУ Кирило Шевченко заявляв, що без коштів від міжнародних партнерів дефіцит до кінця 2022 року може досягнути позначки у 25% ВВП.

Американський Конгрес вже підтвердив інформацію про надання Україні пакету допомоги на суму у 40 мільярдів доларів у зв'язку з повномасштабною агресією Росії.