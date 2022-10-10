Перш за все Національний банк наголосив, що банківська система України продовжує працювати без перебоїв, попри масові ракетні обстріли. Регулятор також підтримує контакт з іншими банками на постійній основі та робить усе, аби вони могли працювати у нормальному режимі.

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Заява Нацбанку після масової ракетної атаки

Крім того, у НБУ закликали усі українські банки організувати роботу своїх сервісів у дистанційному режимі, тоді як відділення мають функціонувати у безпечному форматі.

Цікаво! Станом на 1 жовтня 2022 року міжнародні резерви Росії скоротилися за місяць майже на 25 мільярдів доларів США. Тоді як у середині лютого цього року цей показник досягнув історичного максимуму – 643,2 мільярда доларів США.

Щодо роботи системи електронних платежів, то у НБУ запевнили, що вона працює без змін. До того ж українські банки мають доступ до цієї системи, тож можуть проводити платежі клієнтів у звичному режимі та без перебоїв. За даними НБУ, у нормальному режимі працюють такі опції:

Міжнародні карткові платіжні системи,

НПС "ПРОСТІР" – це державна платіжна система, в якій низку послуг можна проводити за допомогою електронних платіжних засобів;

Система ВаnkID НБУ.

Пам’ятайте, що найбезпечнішим і надійним способом оплати у поточних умовах є безготівкові розрахунки,

– наголосили у НБУ.

У Нацбанку також заявили, що безготівкові розрахунки проводять у звичному режимі. Такі операції проводять через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Торговельна мережа – магазини, аптеки, АЗС – продовжують приймати безготівкову оплату.

Регулятор також звернувся до жителів України із закликом наразі обирати дистанційне банківське обслуговування, а також відмовитися від відвідування фізичних відділень банків, оскільки все ще є підвищена загроза повторних ракетних ударів.