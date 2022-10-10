Перш за все Національний банк наголосив, що банківська система України продовжує працювати без перебоїв, попри масові ракетні обстріли. Регулятор також підтримує контакт з іншими банками на постійній основі та робить усе, аби вони могли працювати у нормальному режимі.
Зверніть увагу Острівки стабільності: які активи завжди будуть приносити прибуток
Заява Нацбанку після масової ракетної атаки
Крім того, у НБУ закликали усі українські банки організувати роботу своїх сервісів у дистанційному режимі, тоді як відділення мають функціонувати у безпечному форматі.
Щодо роботи системи електронних платежів, то у НБУ запевнили, що вона працює без змін. До того ж українські банки мають доступ до цієї системи, тож можуть проводити платежі клієнтів у звичному режимі та без перебоїв. За даними НБУ, у нормальному режимі працюють такі опції:
- Міжнародні карткові платіжні системи,
- НПС "ПРОСТІР" – це державна платіжна система, в якій низку послуг можна проводити за допомогою електронних платіжних засобів;
- Система ВаnkID НБУ.
Пам’ятайте, що найбезпечнішим і надійним способом оплати у поточних умовах є безготівкові розрахунки,
– наголосили у НБУ.
У Нацбанку також заявили, що безготівкові розрахунки проводять у звичному режимі. Такі операції проводять через POS-термінали або віддалені канали обслуговування (мобільний та інтернет-банкінг). Торговельна мережа – магазини, аптеки, АЗС – продовжують приймати безготівкову оплату.
Регулятор також звернувся до жителів України із закликом наразі обирати дистанційне банківське обслуговування, а також відмовитися від відвідування фізичних відділень банків, оскільки все ще є підвищена загроза повторних ракетних ударів.