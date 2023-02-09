Після успіхів ChatGPT інвестори спричинили зростання вартості цінних паперів, які мають відношення до штучного інтелекту. Саме ця технологія стала головною темою на Волл-стріт.

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Штучний інтелект у фокусі інвесторів

На ринку є відразу кілька компаній, які зафіксували суттєво зростання цін на свої акції. Цінні папери компанії C3.ai, клієнтами якої є Bank of America та Shell, подорожчали більше, ніж на 100% від початку року. Схожу динаміку продемонстрували й інші учасники галузі:

Компанія BigBear.ai повідомила про зростання ціни на свої акції на понад 400% за трохи більше ніж місяць;

за трохи більше ніж місяць; Активи фірми SoundHound також подорожчали на фондовому ринку, хоча їхня динаміка була істотно скромнішою. Йдеться про зростання на 13% станом на кінець січня 2023 року.

Поточну ситуацію на ринку прокоментувала американська інвесторка та засновника фонду Ark Innovation ETF Кеті Вуд. За її словами, інвесторам варто звернути увагу на те, як компанії використовують штучний інтелект для власного бізнесу. Експертка також підкреслила, що ті фірми, які не використають нову технологію просто програють конкуренцію.

Крім того, нагадаємо, що потужні технологічні компанії також пильно стежать за розвитком штучного інтелекту, а також приєднуються до цього руху. Зокрема, ажіотаж навколо цієї теми значно підсилили інвестиції Microsoft в OpenAI. Крім того, китайський гігант Alibaba повідомив про намір створити конкурента для ChatGPT.