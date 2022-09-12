Спадок для короля: чи буде Чарльз III платити податок на маєток вартість понад 750 мільйонів

Після смерті королеви Єлизавета II британський трон зайняв її найстарший син – Чарльз. Крім нового статуту й звання, король отримає у спадок важливий приватний маєток.

Йдеться про Герцогство Ланкастерське, яке автоматично переходить у власність Чарльза III і є основним джерелом доходу монарха.

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Спадок для короля і податки

Цікаво, що новий король уникне сплати податку на спадщину. Вартість маєтку оцінюють у понад 750 мільйонів доларів. Це можливо завдяки правилу, яке запровадив уряд Великої Британії у 1993 році. Головна ціль – захист від знищення активів королівської родини, якщо два монархи помруть протягом короткого проміжку часу.

Тож члени королівської сім’ї не мають сплачувати податку у розмірі 40% на майно, вартість якого перевищує 325 тисяч фунтів стерлінгів (377 тисяч доларів), як це роблять інші жителі Великої Британії.

На сьогодні Велика Британія стикається із низкою серйозних викликів на економічній арені. Серед них і криза вартості життя, і негативні прогнози щодо подальших перспектив британської економіки тощо. Вперше це правило використали у 2002 році. Тоді королева-мати Єлизавета (дружина короля Георга VI) передала королеві Єлизаветі II маєток, ціна якого коливалася на рівні, включаючи колекцію яєць Фаберже.

Згідно з даними офіційних фінансових звітів, у 2021 році дохід герцогства склав 24 мільйони фунтів стерлінгів (27 мільйонів доларів), і тепер король Чарльз III має право отримувати цей дохід.

Станом на кінець березня 2022 року, активи під контролем герцогства Ланкастерського оцінили у більше ніж 650 мільйонів фунтів стерлінгів (754 мільйони доларів США). Згідно із законом від 1702 року монарху заборонено продавати будь-які з цих активів. З 1993 року Єлизавета II почала платити податок на приріст капіталу та податок на прибуток. Новий король теж вирішив слідувати цьому правилу.