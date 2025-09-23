Чому Кремль може обмежити вивезення золота?

Таким чином Кремль, імовірно, хоче обмежити ще один шлях виведення капіталу з Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

З початком повномасштабної агресії проти України росіяни, прагнучи захистити свої накопичення, на 60 % збільшили закупівлі золота. Тільки за перший квартал поточного року громадяни Росії придбали понад 75 тонн дорогоцінного металу,

– зазначає СЗРУ.

Зверніть увагу! Кількість золота, закупленого у I кварталі 2025 року більша, ніж річні обсяги закупівель у 2022.

Потрібно відзначити, що панічні настрої, які панують в Росії, ілюструє падіння індексу споживчої довіри. У III кварталі 2025 цей показник знизився до мінус 9 пунктів.

Як змінився показник тіньового відтоку капіталу в Росії:

Центробанк Росії зафіксував цьогоріч рекордне збільшення тіньового відтоку капіталу. Воно сягнуло – 14,7 мільярда доларів;

Для порівняння, у 2022 році відтік складав – 6,1 мільярда доларів. А у 2023 – 2024 роках – більш як 9 мільярдів доларів.

Що відбувається в російській економіці зараз?