Долар обвалився до мінімуму за кілька тижнів, тоді як його конкурент суттєво зріс в ціні
- Долар стабілізувався на ринку, але торгується біля мінімуму за 3 тижні, на що вплинули новини про відкладення "дзеркальних" мит Трампа.
- Індекс долара США наразі на рівні 107,03, впав на 0,26%, а курс євро до долара зріс на тлі оптимізму щодо мирних переговорів між Україною та Росією.
- Індекс долара США відзначає співвідношення долара до шести валют основних торгових партнерів США, включаючи євро і японську єну.
Долар фіксує втрати на ринку, тоді як курс євро злетів до максимуму за кілька тижнів. На ринок валют впливають новини з США.
Чому знову росте долар
У п'ятницю, 14 лютого, долар стабілізувався на ринку. Проте валюта торгується біля мінімуму за 3 тижні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Reuters.
Цікаво На ринку нафти зафіксували різку зміну динаміки
На сьогодні трейдери позитивно оцінили новини про те, що "дзеркальні" мита Трампа не запровадили негайно, а звіт про ціни виробників у США трохи вгамував занепокоєння щодо інфляції.
Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп доручив своїй команді сформулювати плани щодо тарифів у відповідь для кожної країни, яка вводить податки на імпорт з США.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
- Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 110,18.
- Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.
Що таке Індекс долара СШАЦе показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.
Що з доларом сьогодні
Індекс долара США наразі торгується на рівні 107,03. Цей показник впав на 0,26%, згідно з даними MarketWatch. Діапазон коливання за день становить від 106,96 до 107,18. З початку року долар подешевшав на 1,34%. Крім того, за останні 5 днів американська валюта втратила в ціні 0,94%.
Водночас курс євро до долара зріс до найвищого рівня за 2 тижні. Євро дорожчає на тлі оптимізму щодо потенційних мирних переговорів між Україною та Росією.