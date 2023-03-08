На ринку зафіксували обвал фондових індексів: все через главу центробанку США

Глава американського центробанку Джером Павелл відзвітував перед Конгресом. Зокрема, він розповів про подальші плани Федерального резерву. Ринок уже відреагував на нові заяви банкіра.

Глава Федеральної резервної системи США (далі ФРС) заявив, що варто очікувати на нове підвищення базової ставки. При цьому це може статися швидше, ніж очікують. Крім того, центробанк може діяти агресивніше.

Читайте також Біг за вічністю: в який сектор мільярдери вкладають все більше уваги та грошей

Нові заяви глави центробанку США

Це досить неочікуваний поворот, оскільки в останні місяці Федеральний резерв навпаки перейшов до повільніших темпів підняття базової ставки. Нові заяви Павелла збільшили ймовірність того, що банк підвищить ставку на 50 пунктів вже на наступному засіданні, якщо ситуація на ринку праці США та ціни продемонструють, що попередніх кроків було недостатньо для охолодження економіки.

Востаннє ФРС підвищував ставку на. Загалом зараз базова ставка становить. Центробанк США робить це, аби вгамувати інфляцію , яка досягнула рекордного максимуму за понад 40 років влітку 2022 року.

Річ у тому, що інфляція в країні залишається, по-перше, вище цільового рівня від ФРС. Йдеться про 2%. По-друге, за словами Павелла, інфляційний тиск у США зараз сильніший, ніж місяць тому.