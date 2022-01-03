Нові виклики та можливості: чого чекати від грошей майбутнього у 2022 році

У 2021 році по-особливому засяяв ринок криптовалют. Майже всі цифрові монети пережили стрімкі злети та падіння. Чого чекати від криптовалют у 2022 році – читайте далі.

У 2021 році майже всі цифрові монети, від біткойна до Dogecoin, оновили свої історичні максимуми та принесли шалені прибутки. Проте у травні ринок криптовалют втратив майже 50% своєї вартості всього за 7 днів, пише Market Insider.

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Ethereum знову перевершить біткойн

У вересні цифрові монети отримали удар від Китаю, який заборонив усі транзакції з цими активами. З іншої сторони, Сальвадор став першою країною у світі, яка прийняла біткойн як офіційний платіжний засіб. Компанія Arcane Research оприлюднила свої прогнози на 2022 рік щодо криптовалют.

Цифрова монета Ethereum, яку протягом довгого проміжку часу вважали другою скрипкою крипторинку, у 2021 році випередила біткойн й зросла на 418%. Для порівняння, для біткойна цей показник дорівнює 66%. Виділяють кілька причин, які допоможуть Ethereum продовжити вигравати у 2022 році:

Зростання обсягів продажів NFT. Більшість із цих токенів все ще працюють на блокчейні Ethereum.

Масштабні оновлення Ethereum, які допомогли покращити здатність мережі обробляти більше транзакцій.

Зникнення монет-мемів

У 2021 році зафіксували справжній бум криптовалют-мемів. Зокрема, монета Shiba inu зросла на 44 540 000%, тоді як Squid, яка була названа на честь популярного серіалу Netflix "Гра в кальмара", злетіла на понад 75 000% менш ніж за тиждень, проте вже незабаром зникла в небутті. В Arcane Research вважають, що це явище стане "історичним пережитком абсурдних часів 2021 року".

Що буде з криптовалютами у 2022 році / Фото Unsplash

Боротьба стейблкойнів

Протягом тривалого періоду криптовалюта Tether утримувала за собою статус головного стейблкойна за ринковою оцінкою. Проте цього року, цілком ймовірно, необхідно буде остерігатися. Річ у тому, що монета USD Coin планує приєднатися до хвилі кредитування.

Що таке стейблкойн Це криптовалюти, ціна яких призначена для прив'язки до криптовалюти, фіатних грошей (долар, євро, гривня тощо) або для обміну біржовими товарами

Біткойн і фондовий ринок

Попри загрозу відновлення глобальної економіки через нову хвилю коронавірусу і біткойн, і еталонний фондовий індекс S&P 500 продемонстрували позитивну динаміку у 2021 році:

цифрова монета виросла на 66%,

індекс S&P 500 додав приблизно 27%.

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Проте з врахуванням того, що біткойн все більше поводить себе як ризиковий актив, в Arcane Research заявили, що це ще більше посилить суттєвий рух фондового ринку. Тобто, якщо фондовий ринок продовжить зростати у 2022 році, то й біткойн буде демонструвати позитивну динаміку. Але якщо ситуація на фондовому ринку буде розвиватися за іншим сценарієм, то й цифрова монета, можливо, теж буде гірше працювати