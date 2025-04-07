Найбільший обвал з 2008 року: як Трамп спровокував масштабний розпродаж на ринках Азії

Фондові ринки в Азії фіксують серйозні втрати. Це результат митної політики президента США Дональда Трампа.

Обвал на світових фондових біржах

У світі знову заговорили про ймовірну рецесію. Головна причина – тарифи, які США запровадили 2 квітня 2025 року. Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що іноземні уряди мають заплатити "багато грошей", аби для них скасували мита. На цьому фоні біржі в Азії стрімко падають, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Токійська фондова біржа відкрилася падінням котирувань, оскільки інвестори очікують на рецесію через ситуацію з митами США. Зокрема, Індекс Nikkei, до якого входять акції 225 топових компаній Японії, відразу після старту торгів впав на 8,8% до 30,792 пункту. Цей показник впав вперше з жовтня 2023 року. Японський індекс TOPIX також втратив в ціні понад 8%.

Водночас індекс MSCI Asia Pacific Index, який включає цінні папери компаній з високою та середньою капіталізацією у 13 країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону, у понеділок впав на 7,9%. Це найбільший обвал з 2008 року. Нагадаємо, що тоді світ сколихнула глобальна економічна криза. Тоді як найбільший індекс Тайваню зафіксував спад на рівні 9,8%. Для розуміння, це найбільше падінням на тайванській біржі за всю історію.

Цікаво! Нові мита США спровокували обвал й на фондовому ринку США. Через це найбагатші люди світу, серед яких чимало американців, зафіксували серйозні втрати. Зокрема, йдеться про Ілона Маска, Джеффа Безоса та Марка Цукерберга, які за день втратили від 11 мільярдів до майже 18 мільярдів доларів. Крім того, наразі стало зрозуміло, що втрати на рівні 5 трильйонів доларів на минулому тижні це далеко не межа.

Схожу ситуацію фіксують на ринку в Південній Кореї. Ба більше, торги за індексом Kospi, який є індикатором продуктивності фондового ринку країни, поставили на паузу. Ключова причина – різке знецінення акцій. Китай також не уник втрат. Наразі відомо про таке: