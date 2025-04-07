Крупнейший обвал с 2008 года: как Трамп спровоцировал масштабную распродажу на рынках Азии

Фондовые рынки в Азии фиксируют серьезные потери. Это результат таможенной политики президента США Дональда Трампа.

Обвал на мировых фондовых биржах

В мире снова заговорили о вероятной рецессии. Главная причина – тарифы, которые США ввели 2 апреля 2025 года. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные правительства должны заплатить "много денег", чтобы для них отменили пошлины. На этом фоне биржи в Азии стремительно падают, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Токийская фондовая биржа открылась падением котировок, поскольку инвесторы ожидают рецессию из-за ситуации с пошлинами США. В частности, Индекс Nikkei, в который входят акции 225 топовых компаний Японии, сразу после старта торгов упал на 8,8% до 30,792 пункта. Этот показатель упал впервые с октября 2023 года. Японский индекс TOPIX также потерял в цене более 8%.

В то же время индекс MSCI Asia Pacific Index, который включает ценные бумаги компаний с высокой и средней капитализацией в 13 странах Азиатско-Тихоокеанского региона, в понедельник упал на 7,9%. Это самый большой обвал с 2008 года. Напомним, что тогда мир всколыхнул глобальный экономический кризис. Тогда как крупнейший индекс Тайваня зафиксировал спад на уровне 9,8%. Для понимания, это самое большое падением на тайваньской бирже за всю историю.

Интересно! Новые пошлины США спровоцировали обвал и на фондовом рынке США. Из-за этого самые богатые люди мира, среди которых немало американцев, зафиксировали серьезные потери. В частности, речь идет о Илоне Маске, Джеффе Безосе и Марке Цукерберге, которые за день потеряли от 11 миллиардов до почти 18 миллиардов долларов. Кроме того, сейчас стало понятно, что потери на уровне 5 триллионов долларов на прошлой неделе это далеко не предел.

Похожую ситуацию фиксируют на рынке в Южной Корее. Более того, торги по индексу Kospi, который является индикатором производительности фондового рынка страны, поставили на паузу. Ключевая причина – резкое обесценивание акций. Китай также не избежал потерь. Сейчас известно о следующем: