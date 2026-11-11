Один із найбільших покупців російської нафти запустив два власні родовища

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Що відомо про нові родовища

Поклади "чорного золота" там оцінюють у 135 мільйонів барелів. Деталями після засідання уряду поділився президент Реджеп Ердоган, передає Türkiye Today.

За його словами, уже в другій половині 2027 року кількість свердловин у Габарі планують збільшити до приблизно 230, що дозволить наростити щоденний видобуток нафти до понад 100 тисяч барелів. До слова, наразі в регіоні працюють 184 свердловини, які разом дають 84 тисячі барелів сировини щодоби, і цей обсяг забезпечує приблизно 8% від усього споживання в Туреччині.

Сукупний видобуток там уже сягнув 75,4 мільйона барелів, що дозволило скоротити дефіцит поточного рахунку країни приблизно на 6 мільярдів доларів, додав лідер.

Цікаво! Ердоган також звернув увагу на успіхи в добуванні природного газу, зазначивши, що ресурс із Чорного моря зараз покриває потреби близько 4 мільйонів домогосподарств. Натомість запуск платформи Osman Gazi мав би подвоїти потужності й забезпечити блакитним паливом до 8 мільйонів осель.

Варто зазначити, що нарощування власного видобутку нафти й природного газу залишається одним із пріоритетів Туреччини на тлі зростання потреб країни в енергоресурсах. Водночас Анкара прагне зменшити вплив енергетичних криз завдяки диверсифікації постачальників, маршрутів і джерел енергії.

Ми надаємо особливого значення задоволенню цього попиту найбезпечнішим, найстабільнішим і найекономнішим способом, урізноманітнюючи структуру споживання та активізуючи геологорозвідувальні й бурові роботи– заявив президент Туреччини.

До слова, Китай, Індія й Туреччина залишаються головними покупцями російської нафти.

Нагадаємо, світовий ринок "чорного золота" наразі вкрай чутливий до геополітичних подій, особливо на Близькому Сході. Без суттєвого дипломатичного прориву й повноцінного відновлення судноплавства в Ормузькій протоці ціни можуть залишатися під значним тиском.