Витіснення Росії з банківської системи: яке рішення прийняв ЄЦБ

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну сколихнуло світовий фінансовий ринок. Аби обмежити можливості Москви, була введена значна кількість санкцій.

Які наміри має Євроцентробанк

ЄЦБ давно працює над тим аби максимально обмежити російський вплив на світовому фінансовому ринку. Проте місцева влада у деяких державах, досі не готова до таких змін, про це заявив голова ЄЦБ – Андреа Енріа, повідомляє 24 Канал.

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Андреа Енріа Голова Євроцентробанка Ми продовжуємо чинити тиск на банки, щоб вони скорочували обсяги діяльності і, можливо, виходили з ринку.

Основною проблемою Енріа назвав саме наявність російських банків-агентів на території інших держав. Хоча, не можна не брати до уваги, і питання перебування міжнародних фінансових установ у Росії.

Зокрема, йдеться про МІБ – Міжнародний інвестиційний банк, відомий як російська ширма. Варто згадати що Угорщина це остання країна, яка з нього вийшла, хоча зважаючи на позицію місцевої влади така ситуація не є новиною.

Ми визнаємо, що існують юридичні обмеження, і що для виходу з бізнесу необхідно знайти відповідних покупців і отримати дозвіл місцевої влади в Росії, що не завжди легко.

– каже Енріа

Угорський уряд дозволив МІБ перебування на власній території, попри те, що понад 50% цієї фінансової установи належить російським власникам. Щобільше, США вважають цю організацію шпигунською мережею.