Росія робить усе, аби продовжувати експортувати свою нафту. Нагадаємо, що дохід від продажу сировини складає значку частину російського бюджету. Саме тому офіційна Москва активно використовує тіньовий флот для обходу санкцій Заходу.

Проте Об'єднані Арабські Емірати нещодавно ухвалили рішення не пропускати у свої води судна під прапором Камеруну. Головна причина – ймовірна причетність цих суден до транспортування російської нафти.

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ОАЕ заборонили суднам під прапором Камеруну зайти у свої води

Річ у тому, що Росія зуміла зібрати величезний тіньовий флот нафтових танкерів, аби гарантувати транспортувати свою сировину в обхід санкцій. Тут і з'являється Камерун, адже вважають, що на частину цього флоту повісили прапор саме цієї країни.

Варто врахувати, що ще у 2023 році судна Камеруну можуть не пройти перевірку на безпеку під час заходу в порти. Додають, що з 14 суден під прапором Камеруну, які можуть перевозити російську нафту, 11 зробили це впродовж останніх 12 місяців.

Також нагадаємо, що наприкінці року стало відомо, що низка російських суден з нафтою застрягли біля берегів Індії. Річ у тому, що у росіян виникли проблеми із відкриттям рахунків у банках ОАЕ. Крім того, чиновник з держави-агресорки розповів про зміну географії ринків збуту для нафти за останні 2 роки. За його словами, на сьогодні майже 90% сировини Росія продає лише до двох країн: Китаю та Індії.