Чому Сирія буде друкувати нові гроші?

Сирія готується випустити нові банкноти, прибравши зі своєї валюти два нулі в спробі відновити довіру населення до сильно знеціненого сирійського фунта, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Чому на доларах зображені президенти США та чим вони відомі

Також цей крок спрямований на зміцнення національної валюти. Купівельна спроможність сирійського фунта впала до рекордно низького рівня після 14 років війни, що завершилася усуненням президента Башара Асада в грудні.

Де друкуватимуть гроші Сирії?

За даними двох банкірів і ще одного обізнаного сирійського джерела, Сирія домовилася з російською державною компанією "Гознак" про друк нових банкнот.

За їхніми словами, угода була укладена в кінці липня під час візиту до Москви високопоставленої сирійської делегації.

Примітно! "Гознак" також випускала сирійську валюту в період правління Асада. При чому раніше повідомлялось, що замість Росії, сирійську валюту, друкуватимуть Об'єднані Арабські Емірати та Німеччина.

Якою буде нова валюта Сирії?

За Асада використання іноземної валюти було заборонено, проте нова влада країни пообіцяла перейти до вільної ринкової економіки та зняла обмеження на обіг іноземних грошей.

На тлі стрімкої доларизації економіки та повсюдного використання доларів США зросли побоювання з приводу дефіциту готівки сирійського фунта.

Важливо! Однією з причин запланованої реформи стала стурбованість наявністю приблизно 40 трильйонів фунтів, що обертаються поза офіційною фінансовою системою. Випуск нових банкнот дозволить державі посилити контроль над грошовим обігом.

Також цей крок має і символічне значення – він повинен підкреслити розрив з більш ніж півстолітньою епохою Асада. На купюрі у 2 000 фунтів був зображений Башар Асад, а на 1 000 фунтів – його батько Хафез.

Влада планує інформаційну кампанію в найближчі тижні перед офіційним запуском нових банкнот 8 грудня – в першу річницю повалення Асада. Банкірів повідомили про 12-місячний "перехідний період", протягом якого в обігу будуть перебувати й старі, й нові банкноти.

Альтернативним варіантом міг би стати випуск купюр більш високого номіналу, наприклад 20 або 50 тисяч фунтів. Це дозволило б досягти тих же цілей у спрощенні обігу та зберігання готівки, але з меншими витратами, уникнувши дорогої реформи валюти, яка може обійтися в сотні мільйонів доларів,

– сказав сирійський економіст і консультант ООН Карам Шаар.

Експерт також попередив, що переоцінка валюти може викликати труднощі у населення, особливо у літніх людей, а також ускладнитися відсутністю чіткої нормативної бази та національного плану реалізації.