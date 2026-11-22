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Що відомо про нові 10 гривень

Кожна з монет вийде тиражем у два мільйони штук, які поступово з'являтимуться у гаманцях українців під час звичайних розрахунків, повідомили в Нацбанку. За своїми характеристиками новинки не відрізняються від звичайних 10 гривень зразка 2018 року, виготовлених із цинкового сплаву з нікелевим покриттям.

Тож аверс залишився стандартним – із зазначенням номіналу в обрамленні давньоруського орнаменту, а головні зміни торкнулися зворотного боку. На реверсі дизайнери зобразили стилізовану карту України, на якій чітко виділено контури конкретного регіону: Львівщини, Тернопільщини або Чернівеччини, що мають різні історію та традиції, але є невіддільною частиною держави.

Який вигляд мають нові монети із серії "Ми сильні. Ми разом" / Колаж НБУ

Андрій Пишний Голова Національного банку України Сьогодні кожна із цих областей, кожна громада, кожен мешканець робить свій внесок у стійкість і боротьбу за незалежність. У цій єдності – наша сила. І саме її ми закарбовуємо в монетах серії "Ми сильні. Ми разом". Це нагадування про те, що Україна – не просто територія на мапі. Це люди, їхні історії, їхнє життя і спільна відповідальність за країну. Доки ми разом – ми сильні.

До слова, уведені в обіг 16 листопада монети є законним платіжним засобом, тож ними можна без обмежень розраховуватися за товари та послуги, поповнювати банківські рахунки й здійснювати інші операції. Для цього Нацбанк забезпечуватиме фінустанови, інкасаторські компанії та підприємства з оброблення готівки відповідними екземплярами для подальшої видачі клієнтам.

А от для нумізматів підготували по 15 тисяч колекційних роликів у спеціальному оформленні, кожен із яких міститиме 25 обігових монет. Придбати набори можна буде через офіційний інтернет-магазин регулятора та в банках-дистриб'юторах (точну дату старту продажів установи повідомлять на своїх сайтах).

Цікаво! У межах серії "Ми сильні. Ми разом" напередодні вже з'явилися грошові знаки на честь Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської, Запорізької, Харківської, Херсонської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Нагадаємо, раніше Нацбанк представив пам'ятну монету "Рік Кози" номіналом 5 гривень, присвячену символу прийдешнього 2027 року за східним календарем.