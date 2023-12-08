Чого стосуватимуться обмеження ЄС
ЄС планує дати дозвіл своїм країнам-членам на заборону російським та білоруським компаніям використовувати європейські трубопроводи та LNG-термінали. Тобто, кожна держава сама регулюватиме це питання і прийматиме рішення чи співпрацювати з білорусами і росіянами.
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Хоча блок, що складається з 27 країн-членів, поступово зменшує свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення в лютому 2022 року, він все ще отримує близько десятої частини свого газу, включаючи поставки СПГ, з цієї країни. Кілька країн-членів, включаючи Австрію та Угорщину, все ще значною мірою залежать від російських поставок,
– йдеться у повідомленні ЄС
У Брюсселі вважають, що це рішення буде підґрунтям для європейських компаній, аби якнайшвидше припинити співпрацю з російськими постачальниками. При цьому європейцям не доведеться виплачувати величезні компенсації за дострокове розірвання договору. Щобільше, ЄС пропонує у окремих випадках обмежити частково чи повністю доступ до інфраструктури газових російських та білоруських операторів.
Єврокомісія відзначає, що усі країни-члени ЄС мають дотримуватися жорсткої позиції, відносно імпорту російських енергоносіїв. Завдяки такому рішенню не буде відбуватися дестабілізація ринку. За планом ЄС, звільнення від російського викопного палива триватиме до 2027 року