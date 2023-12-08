Чого стосуватимуться обмеження ЄС

ЄС планує дати дозвіл своїм країнам-членам на заборону російським та білоруським компаніям використовувати європейські трубопроводи та LNG-термінали. Тобто, кожна держава сама регулюватиме це питання і прийматиме рішення чи співпрацювати з білорусами і росіянами.

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Хоча блок, що складається з 27 країн-членів, поступово зменшує свою залежність від російських енергоносіїв після вторгнення в лютому 2022 року, він все ще отримує близько десятої частини свого газу, включаючи поставки СПГ, з цієї країни. Кілька країн-членів, включаючи Австрію та Угорщину, все ще значною мірою залежать від російських поставок,

– йдеться у повідомленні ЄС

У Брюсселі вважають, що це рішення буде підґрунтям для європейських компаній, аби якнайшвидше припинити співпрацю з російськими постачальниками. При цьому європейцям не доведеться виплачувати величезні компенсації за дострокове розірвання договору. Щобільше, ЄС пропонує у окремих випадках обмежити частково чи повністю доступ до інфраструктури газових російських та білоруських операторів.

Єврокомісія відзначає, що усі країни-члени ЄС мають дотримуватися жорсткої позиції, відносно імпорту російських енергоносіїв. Завдяки такому рішенню не буде відбуватися дестабілізація ринку. За планом ЄС, звільнення від російського викопного палива триватиме до 2027 року

Зауважте! Євростат повідомляє, що з липня по вересень російський газ склав 12% від загального імпорту до ЄС.