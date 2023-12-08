Чего будут касаться ограничения ЕС

ЕС планирует дать разрешение своим странам-членам запретить российским и белорусским компаниям использовать европейские трубопроводы и LNG-терминалы. То есть, каждое государство будет само регулировать этот вопрос и принимать решения относительно сотрудничества с белорусами и россиянами.

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Хотя блок, состоящий из 27 стран-членов, постепенно уменьшает свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения в феврале 2022 года, он все еще получает около десятой части своего газа, включая поставки СПГ из этой страны. Несколько стран-членов, включая Австрию и Венгрию, все еще в значительной степени зависят от российских поставок,

– говорится в сообщении ЕС

В Брюсселе считают, что это решение будет основой для европейских компаний, чтобы как можно быстрее прекратить сотрудничество с российскими поставщиками. При этом европейцам не придется выплачивать огромные компенсации за досрочное расторжение договора. Более того, ЕС предлагает в отдельных случаях ограничить частично или полностью доступ к инфраструктуре газовых российских и белорусских операторов.

Еврокомиссия отмечает, что все страны-члены ЕС должны придерживаться жесткой позиции в отношении импорта российских энергоносителей. Благодаря этому решению не будет происходить дестабилизация рынка. По плану ЕС, освобождение от российского ископаемого топлива будет продолжаться до 2027 года

Заметьте! Евростат сообщает, что с июля по сентябрь российский газ составил 12% общего импорта в ЕС.